Cortei e disagi nei trasporti previsti in diverse città italiane il 29 novembre

Un’onda di protesta attraversa l’Italia

Il 29 novembre, diverse città italiane saranno teatro di una mobilitazione organizzata dai sindacati Cgil e Uil, in segno di protesta contro la manovra economica del governo. Questa iniziativa, che si preannuncia di grande impatto, coinvolgerà numerosi settori, con particolare attenzione al trasporto pubblico, dove si prevedono disagi significativi per i pendolari.

Disagi nei trasporti pubblici

A Milano, la situazione si preannuncia complicata. Secondo le comunicazioni ufficiali dell’azienda di trasporto pubblico ATM, lo sciopero potrebbe influenzare le linee di metro, autobus e tram, con possibili interruzioni dalle fino alla chiusura del servizio. Anche la funicolare Como-Brunate subirà ripercussioni, rendendo difficile la mobilità per molti cittadini. I sindacati hanno sottolineato l’importanza di fermare le politiche economiche che penalizzano i lavoratori e i servizi pubblici.

Le richieste dei sindacati

Le organizzazioni sindacali, tra cui CUB Trasporti e SGB, hanno espresso una serie di richieste fondamentali. Tra queste, la necessità di aumentare salari e pensioni, contrastare i tagli alla Sanità e alla Scuola, e garantire salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Inoltre, è stata sollevata la questione della difesa dei diritti sindacali e della lotta contro le discriminazioni di genere. CGIL e UIL hanno anche chiesto il ritiro del DDL Sicurezza, che limita il diritto di dissenso e di sciopero, evidenziando l’importanza di un welfare universale e di investimenti nei servizi pubblici.

Un futuro incerto per i lavoratori

La mobilitazione del 29 novembre rappresenta un momento cruciale per il futuro dei lavoratori in Italia. Con la precarietà che continua a crescere e le politiche economiche che sembrano ignorare le esigenze dei cittadini, la protesta si configura come un appello urgente per un cambiamento. I sindacati chiedono provvedimenti concreti per rilanciare le politiche industriali e garantire occupazione stabile, sottolineando l’importanza di un piano straordinario di assunzione nelle pubbliche amministrazioni. La partecipazione massiccia a questo sciopero generale sarà un indicatore chiave della volontà dei cittadini di lottare per i propri diritti e per un futuro migliore.