Un uomo di 70 anni è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda dopo un grave incidente.

Un grave incidente in viale Argonne

Questa mattina, poco prima delle 10, un grave incidente ha coinvolto un motociclista di 70 anni a Milano, precisamente in viale Argonne, all’incrocio con via Illirico. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava percorrendo la strada in sella alla sua moto quando, per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo e si è accasciato a terra. La situazione è apparsa subito critica, tanto che il personale di primo intervento è stato immediatamente allertato.

Intervento dei soccorsi

Il 70enne è stato trovato sotto un’auto posteggiata e soccorso rapidamente da un’ambulanza e un’automedica inviate dalla centrale operativa del 118. Gli agenti della polizia locale sono giunti sul posto per mettere in sicurezza l’area, consentendo ai soccorritori di stabilizzare l’uomo prima di trasportarlo all’ospedale Niguarda in codice rosso. Le sue condizioni sono state descritte come disperate, e il personale medico ha subito iniziato le cure necessarie.

Possibili cause dell’incidente

Dai primi rilievi effettuati, sembra che il motociclista possa essere caduto autonomamente, probabilmente a causa di un malore improvviso. Tuttavia, saranno gli accertamenti condotti dagli agenti e dai sanitari a chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. La comunità milanese è in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di salute dell’uomo e sulle cause che hanno portato a questo tragico evento.