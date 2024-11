Un grosso incendio ha interessato un'azienda di trasporti a Casarile, senza feriti.

Un incendio di grandi proporzioni

La serata di domenica 24 novembre è stata segnata da un incendio devastante a Casarile, un comune situato nell’hinterland di Milano. Le fiamme hanno avvolto l’azienda King Trasporti, situata al civico 4 di via Guglielmo Marconi, una zona residenziale caratterizzata da diverse abitazioni. L’evento ha destato preoccupazione tra i residenti, che hanno assistito impotenti alla scena.

Intervento dei vigili del fuoco

Immediatamente dopo l’allerta, i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto con otto mezzi per cercare di domare il rogo. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per tutta la serata, con i pompieri che hanno lavorato instancabilmente per mettere in sicurezza l’area circostante. La presenza di fiamme così intense ha richiesto un intervento rapido e coordinato, per evitare che il fuoco si propagasse ad altre strutture vicine.

Origine dell’incendio ancora sconosciuta

Nonostante l’intensità del rogo, fortunatamente non si registrano feriti tra le persone. Tuttavia, le cause che hanno portato all’accaduto rimangono ancora sconosciute. Gli inquirenti stanno indagando per determinare l’origine dell’incendio e se ci siano eventuali responsabilità. La comunità locale è in attesa di ulteriori aggiornamenti, mentre le autorità competenti continuano a monitorare la situazione.