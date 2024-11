Un dj in crisi: l'arresto per stalking e il legame con la sua ex compagna.

Un arresto inaspettato

Alessandro Basciano, noto dj e influencer, ha recentemente vissuto un momento drammatico della sua vita. Arrestato per stalking nei confronti della sua ex compagna, Sophie Codegoni, Basciano ha trascorso un giorno nel carcere di San Vittore prima di essere rilasciato. Durante un’intervista con Fabrizio Corona, il dj ha rivelato di non aver mai immaginato di trovarsi in una situazione del genere. “Ero in palestra quando sono tornato a casa e ho trovato i carabinieri ad aspettarmi”, ha raccontato, esprimendo la sua profonda delusione per l’accaduto.

La verità dietro le accuse

Nonostante le accuse gravi, Basciano ha voluto chiarire che né lui né Corona intendono condannare Sophie Codegoni. “La riteniamo una bravissima donna”, ha affermato, sottolineando l’importanza della loro figlia, frutto della loro relazione. La situazione è complessa e carica di emozioni, e il dj ha espresso il desiderio di superare le tensioni del passato. “Credo che dovessimo perdonarci tante cose, ma ci vuole la maturità e anche il tempo”, ha aggiunto, evidenziando la necessità di un dialogo aperto e sincero.

Un gesto simbolico di riconciliazione

Un episodio significativo è avvenuto al ritorno di Basciano da un tour. Per cercare di ricucire il loro rapporto, ha deciso di regalare a Sophie una borsa preziosa, un gesto che rappresenta il suo desiderio di riconciliazione. “Non voglio nulla in cambio, a prescindere dal valore dell’oggetto”, ha spiegato, rivelando che il regalo era un modo per dare valore a tutto il male che si erano fatti nel corso dell’anno. La lettera che ha accompagnato il dono conteneva riflessioni profonde sulla loro storia d’amore e sul percorso che hanno condiviso.