Scopri le misure di prevenzione e gli interventi in corso per affrontare i casi di legionella nel quartiere Tessera.

Situazione attuale nel quartiere Tessera

Recentemente, il quartiere Tessera di Cesano Boscone ha registrato alcuni casi di legionella, un batterio che può causare gravi malattie respiratorie. Il sindaco Marco Pozza ha immediatamente attivato i protocolli di sicurezza, collaborando con ATS e ALER per monitorare la situazione e garantire la salute pubblica. I campionamenti sono già in corso per identificare l’origine del batterio e stabilire le necessità di sanificazione.

Interventi delle autorità competenti

ATS, in collaborazione con ALER, sta effettuando analisi approfondite per comprendere la diffusione della legionella nel quartiere. È fondamentale che i cittadini siano informati e che le autorità agiscano rapidamente per contenere il problema. Anche CAP, il gestore del servizio idrico, è stato coinvolto per valutare eventuali interventi necessari dopo i risultati dei test di laboratorio. La tempestività delle azioni è cruciale per prevenire ulteriori casi e garantire la sicurezza della comunità.

Informazioni sulla legionellosi

È importante chiarire che la legionellosi non si trasmette attraverso il consumo di acqua o cibo, né vi è rischio di contagio tra le persone. Il batterio si diffonde principalmente per via aerea, attraverso l’inalazione di aerosol contaminati, provenienti da impianti di climatizzazione non adeguatamente manutenuti o da tubature domestiche trascurate. Pertanto, è essenziale mantenere una corretta pulizia e manutenzione degli impianti per prevenire la proliferazione della legionella.

Misure di prevenzione suggerite

ATS ha raccomandato alcune misure preventive per ridurre il rischio di infezione. Tra queste, è fondamentale mantenere gli impianti di climatizzazione in buone condizioni, effettuare regolari controlli e pulizie delle tubature e dei filtri. Inoltre, il Comune ha attivato una pagina informativa sul proprio sito web, fornendo consigli pratici per la prevenzione della legionellosi. È importante che i cittadini seguano queste indicazioni per proteggere la propria salute e quella della comunità.