Un inseguimento mozzafiato ha portato all'arresto di un ladro con refurtiva e hashish.

Un inseguimento da film

La serata del 21 novembre ha visto un’azione degna di un film d’azione sulle strade di Olgiate Comasco. I carabinieri, durante un normale controllo, hanno notato una Volkswagen Golf scura che ha tentato di fuggire. Questo ha dato il via a un inseguimento ad alta velocità che ha coinvolto anche la polizia locale. La tensione era palpabile mentre il veicolo zigzagava tra le strade, cercando di seminare le forze dell’ordine.

La cattura del fuggitivo

Il culmine di questa drammatica sequenza si è verificato a Bulgarograsso, dove i tre occupanti della Golf, in un disperato tentativo di scappare, hanno abbandonato il veicolo e si sono dati alla fuga a piedi. Tuttavia, uno di loro, un trentaduenne albanese residente a Milano, è stato rapidamente raggiunto e immobilizzato dai carabinieri dopo una breve corsa. Ma la sua cattura ha rivelato molto di più di quanto inizialmente previsto.

Un passato criminale e una refurtiva sorprendente

Le indagini hanno rivelato che l’uomo non era solo un fuggitivo, ma anche un criminale con un provvedimento di esecuzione pena per furto aggravato, con quasi quattro anni di reclusione da scontare. Dopo le formalità di rito, è stato trasferito al carcere di Como. Ma la scoperta più scioccante è avvenuta durante la perquisizione della Golf: gli agenti hanno trovato un vero e proprio “kit del ladro”, composto da attrezzi da scasso, guanti, radioline, circa 400 euro in monete, alcuni monili in oro e persino 32 grammi di hashish. Inoltre, le targhe del veicolo erano clonate e l’auto risultava rubata lo scorso luglio in provincia di Cuneo.