Un incidente avvenuto in via Enrico Annibale Butti ha coinvolto una giovane studentessa in procinto di andare a scuola.

Un incidente che ha sorpreso Milano

Venerdì 22 novembre, la mattinata milanese è stata segnata da un incidente stradale che ha coinvolto una bambina di soli sei anni. L’episodio è avvenuto in via Enrico Annibale Butti, mentre la piccola si stava recando a scuola. Secondo le prime informazioni fornite dall’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), l’incidente è avvenuto poco prima delle otto, in prossimità di un attraversamento pedonale.

Le dinamiche dell’incidente

Stando a quanto ricostruito, l’impatto tra la moto e la bambina è stato piuttosto violento, tanto che inizialmente le condizioni della giovane sembravano gravi. Il 118 è intervenuto prontamente, inviando un’ambulanza in codice giallo, segnalando così la necessità di un intervento rapido e attento. Tuttavia, una volta giunta al pronto soccorso del Niguarda, i medici hanno potuto constatare che i traumi riportati dalla bambina non erano così gravi come inizialmente temuto.

Fortunatamente, nessuna grave conseguenza

La piccola è stata trasportata in codice verde, il che indica che le sue condizioni non destano preoccupazione. Questo è un sollievo per la famiglia e per la comunità, che ha seguito con apprensione l’evolversi della situazione. Il motociclista coinvolto nell’incidente si è fermato per prestare soccorso e ha dimostrato di essere in regola con assicurazione e revisione del veicolo, un aspetto fondamentale in situazioni come questa.

Questo episodio mette in luce l’importanza della sicurezza stradale, soprattutto in prossimità delle scuole, dove i bambini sono particolarmente vulnerabili. È fondamentale che tutti gli utenti della strada, siano essi pedoni, ciclisti o automobilisti, prestino la massima attenzione per evitare incidenti simili in futuro.