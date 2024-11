Un uomo di 89 anni è stato investito mentre attraversava la strada, ora è in condizioni critiche.

Un drammatico incidente stradale

La mattina di sabato 23 novembre, un tragico incidente ha scosso la comunità di Cesano Boscone. Un uomo di 89 anni è stato investito mentre tentava di attraversare la strada in via Roma, all’altezza del civico 78. Le circostanze esatte che hanno portato a questo sinistro rimangono ancora poco chiare, ma le conseguenze sono state devastanti per la vittima.

Le condizioni della vittima

Secondo le informazioni fornite dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, l’anziano ha riportato un grave trauma cranico. I soccorritori del 118, intervenuti prontamente sul luogo dell’incidente con un’ambulanza e un’auto medica, hanno trasportato l’uomo in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. Le sue condizioni sono state descritte come estremamente delicate, suscitando preoccupazione tra i familiari e la comunità.

Le indagini in corso

La polizia locale di Cesano Boscone è intervenuta per dirigere il traffico e per effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente. Gli agenti stanno raccogliendo testimonianze e prove per comprendere meglio cosa sia realmente accaduto. Questo incidente mette in luce la necessità di una maggiore attenzione alla sicurezza stradale, specialmente per i pedoni più vulnerabili come gli anziani.