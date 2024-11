Un incendio doloso ha distrutto un'auto a Milano, creando panico tra i residenti.

Un incendio che ha scosso Milano

Questa mattina, sabato 23 novembre, i residenti di viale Fulvio Testi a Milano hanno vissuto attimi di terrore a causa di un incendio che ha distrutto un’auto parcheggiata. L’episodio è avvenuto nei pressi di Ca’ Granda, dove una Nissan Micra bianca è stata completamente carbonizzata dalle fiamme. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, riuscendo a domare il rogo in tempi brevi, ma non prima che la paura si diffondesse tra i cittadini.

Le cause dell’incendio

Secondo le prime indagini e le testimonianze raccolte, si sospetta che l’incendio possa essere di origine dolosa. Alcuni residenti hanno riferito di aver visto del fumo denso e di aver sentito un forte odore di bruciato prima che le fiamme avvolgessero l’auto. L’ipotesi più accreditata è che qualcuno possa aver appiccato il fuoco a della spazzatura lasciata sul marciapiede, dando così inizio a un incendio che ha avuto conseguenze devastanti. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza nella zona e sulla necessità di un maggiore controllo da parte delle autorità.

Le reazioni dei residenti

I residenti della zona, molti dei quali hanno le finestre che affacciano proprio su quel tratto di strada, hanno espresso preoccupazione per la situazione. Anche dopo che l’incendio è stato spento, il fumo denso ha continuato a creare disagio, rendendo l’aria irrespirabile. La paura di un altro incendio o di atti vandalici simili è palpabile, e molti chiedono un intervento più deciso da parte delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza del quartiere. Nonostante l’incidente non abbia causato feriti, la tensione rimane alta e la comunità si interroga su come prevenire simili episodi in futuro.