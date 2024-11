La famiglia lancia appelli disperati per ritrovare Nadia Alexandra Boboc, scomparsa da Milano.

La scomparsa di Nadia Alexandra Boboc

La notte tra lunedì e martedì ha segnato l’inizio di un incubo per la famiglia di Nadia Alexandra Boboc, una giovane di 24 anni originaria di Milano. La ragazza è scomparsa nel nulla, lasciando dietro di sé solo preoccupazione e angoscia. L’ultimo contatto con la famiglia risale alla mezzanotte e 40 minuti di martedì 19 novembre, quando ha effettuato una telefonata al suo patrigno, visibilmente in lacrime, senza però riuscire a proferire parola. Questo è stato l’ultimo segnale di vita della giovane, che da quel momento ha smesso di rispondere al telefono, che risulta attualmente spento.

La denuncia e gli appelli sui social

La madre di Nadia, Nadia Marcela, ha formalizzato la denuncia di scomparsa giovedì pomeriggio presso la stazione dei carabinieri di Affori. La situazione è diventata sempre più allarmante, tanto che la donna ha iniziato a diffondere appelli sui social media, chiedendo l’aiuto di chiunque potesse fornire informazioni utili. L’associazione ‘Penelope’, specializzata nella ricerca di persone scomparse, ha rilanciato l’appello della famiglia, sottolineando l’urgenza della situazione e invitando la comunità a unirsi nella ricerca della giovane.

Le caratteristiche di Nadia e le indagini in corso

Nadia Alexandra Boboc è descritta come una ragazza alta circa un metro e 73 centimetri, con un peso di circa 68 chili e una corporatura media. Le autorità stanno attualmente indagando sulla sua scomparsa, esaminando ogni possibile pista e raccogliendo informazioni da amici e conoscenti. Chiunque abbia visto Nadia o abbia informazioni utili è invitato a contattare i carabinieri. La famiglia è in uno stato di ansia e preoccupazione, sperando in un rapido ritrovamento della giovane.