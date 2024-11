Due uomini arrestati dopo un tentativo di rapina in un condominio a Corbetta.

Un tentativo di rapina audace

La serata di giovedì 21 novembre ha visto un episodio di violenza e coraggio a Corbetta, un comune situato nell’hinterland nord-ovest di Milano. Due uomini, di 23 e 62 anni, hanno tentato di saccheggiare un appartamento, scatenando il panico tra i residenti del condominio. L’azione dei ladri è stata interrotta grazie alla prontezza dei condomini, che hanno reagito immediatamente, accerchiando i malviventi e chiamando le forze dell’ordine.

Intervento dei condomini e delle forze dell’ordine

Intorno alle ore , l’antifurto dell’appartamento ha suonato, attirando l’attenzione dei residenti. I condomini, accortisi della situazione, hanno deciso di intervenire per fermare i ladri. Quando i carabinieri del radiomobile di Abbiategrasso sono giunti sul posto, hanno trovato i due uomini circondati da un gruppo di abitanti del palazzo. Uno dei ladri brandiva una spranga di ferro, mentre l’altro impugnava un lungo cacciavite, pronti a difendersi e a fuggire.

Le conseguenze della rapina

Durante il tentativo di fermarli, un 41enne che si era avvicinato all’appartamento svaligiato è stato aggredito e picchiato dai ladri. Fortunatamente, l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di immobilizzare uno dei ladri con un taser, mentre l’altro è stato bloccato. Nel corso della perquisizione, i carabinieri hanno rinvenuto nel loro zaino orologi e gioielli d’oro per un valore complessivo di circa 10mila euro, oltre a un disturbatore di frequenze, strumento utilizzato per disattivare gli allarmi. Entrambi gli uomini sono stati arrestati con l’accusa di rapina impropria, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

Il 41enne aggredito ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso, dove è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni. Questo episodio mette in luce non solo il coraggio dei cittadini nel difendere la propria comunità, ma anche l’importanza della collaborazione tra residenti e forze dell’ordine per garantire la sicurezza nelle nostre città.