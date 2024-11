Raffiche fino a 50 km/h e un cambiamento atmosferico in arrivo per Milano.

Il vento in arrivo a Milano

La giornata di venerdì 22 novembre si preannuncia caratterizzata da un forte vento che investirà Milano e i suoi dintorni. Secondo le previsioni di 3Bmeteo, il vento inizierà a soffiare in mattinata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 50 km/h. Questo fenomeno atmosferico è dovuto all’arrivo di aria polare di matrice artica, che porterà a un abbassamento della percentuale di umidità nell’aria, passando da circa il 60% a un più secco 30%.

Impatto del vento sull’ambiente

Il vento non solo influenzerà le condizioni meteorologiche, ma avrà anche un impatto positivo sulla qualità dell’aria. Infatti, come già osservato nei giorni precedenti, le raffiche contribuiranno a disperdere le sostanze inquinanti presenti nell’atmosfera. Questo è un aspetto importante da considerare, soprattutto in un periodo in cui l’inquinamento atmosferico è un tema di crescente preoccupazione per la salute pubblica.

Un cambiamento atmosferico in vista

Secondo Carlo Migliore di 3Bmeteo, l’arrivo di un ciclone extratopicale sull’Atlantico cambierà drasticamente la circolazione atmosferica. Questo fenomeno porterà a un intenso richiamo di venti meridionali che interesseranno tutta l’Europa, mentre l’area mediterranea beneficerà di una temporanea rimonta anticiclonica. Questo significa che, dopo una giornata di vento e freddo, il weekend potrebbe portare un aumento delle temperature e un cielo più sereno, sebbene non mancheranno disturbi dovuti a infiltrazioni atlantiche.