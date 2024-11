Raffiche di vento provocano cadute di calcinacci e disagi al trasporto pubblico.

Un venerdì di maltempo a Milano

Milano, una delle città più vivaci d’Italia, ha vissuto un venerdì sera di disagi a causa di forti raffiche di vento. In particolare, in via Vigevano, un tratto di rete aerea è stato disattivato da Atm per consentire l’intervento dei vigili del fuoco, che sono stati chiamati a rimuovere i pericoli causati dal maltempo. Le raffiche hanno provocato il distacco di circa quattro metri quadrati di intonaco dalla facciata di un condominio, creando non pochi problemi alla circolazione dei tram nella zona.

Interventi dei vigili del fuoco

La situazione ha richiesto un intervento tempestivo da parte dei vigili del fuoco, che sono giunti sul posto per mettere in sicurezza l’area. Fortunatamente, non si sono registrati feriti, ma i calcinacci caduti hanno allertato le autorità e i passanti. La centrale operativa di Atm ha comunicato che la corrente elettrica è stata tolta per garantire la sicurezza durante le operazioni di rimozione dei detriti. Le modifiche alle linee di tram hanno creato disagi ai pendolari, costretti a trovare percorsi alternativi.

Altri danni in città

Non solo in via Vigevano, ma anche in altre zone di Milano si sono registrati danni a causa del maltempo. In via Manzoni, alcuni pannelli sono caduti da un terrazzo, creando problemi all’ingresso del Teatro Manzoni, ma anche in questo caso senza feriti. Un altro episodio significativo si è verificato nel pomeriggio, quando un albero è caduto dal giardino della Chiesa Sacro Cuore di Gesù in via Cittadini, finendo sul marciapiede. Fortunatamente, nessuno si trovava nei pressi al momento della caduta.

La risposta delle autorità

I vigili del fuoco hanno lavorato instancabilmente per mettere in sicurezza le aree colpite, rimuovendo tronchi, calcinacci e pannelli pericolanti. La situazione ha messo in evidenza l’importanza di un intervento rapido e coordinato in caso di emergenze legate al maltempo. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e invitano i cittadini a prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, specialmente durante i periodi di forte vento.