Un tragico evento causa disagi significativi alla rete ferroviaria lombarda.

Un tragico incidente ferroviario

Giovedì mattina, un grave incidente ha scosso la provincia di Sondrio, precisamente a Colorina, dove un treno ha investito e ucciso una persona. L’evento, avvenuto poco dopo le 9, ha avuto ripercussioni immediate sulla circolazione ferroviaria, creando notevoli disagi per i pendolari e i viaggiatori. Trenord, la compagnia ferroviaria coinvolta, ha comunicato che la circolazione è stata sospesa tra Morbegno e Sondrio a causa dell’incidente, che ha coinvolto il treno 10319, in viaggio da Sondrio a Lecco.

Le conseguenze sulla rete ferroviaria

Le autorità hanno confermato che, al momento, non è chiaro se si tratti di un incidente accidentale o di un gesto volontario. Secondo le prime informazioni, per l’uomo coinvolto non ci sarebbe stato nulla da fare. I soccorsi, composti da un’ambulanza della Croce Rossa di Morbegno e un’automedica, hanno potuto solo constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco, insieme ai tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e Trenord.

Ritardi e servizi alternativi

Le conseguenze dell’incidente si sono tradotte in ritardi significativi, con attese che possono arrivare fino a 120 minuti, oltre a variazioni e cancellazioni di numerosi treni. Per alleviare i disagi, è stato attivato un servizio di autobus di spola tra Morbegno e Sondrio, per garantire la continuità del servizio ai pendolari. Le linee maggiormente colpite includono la Direttrice 7 e le tratte Tirano – Sondrio – Lecco – Milano, Lecco – Colico – Sondrio e Sondrio – Tirano.

Supporto per chi è in difficoltà

Questo tragico evento riporta alla luce un tema delicato: il suicidio. È importante sapere che esistono servizi di supporto per chi si trova in situazioni di emergenza. Se tu o qualcuno che conosci sta vivendo un momento difficile, è possibile contattare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 24, oppure utilizzare la chat di Whatsapp al numero 324 011 7252, disponibile dalle 18 alle 21. Inoltre, Samaritans Onlus offre supporto al numero 06 77208977, attivo quotidianamente dalle 13 alle 22.