Un uomo evaso dagli arresti domiciliari ruba in un condominio a Milano, arrestato dalla polizia.

Un furto audace nel cuore di Milano

La serata di mercoledì 20 novembre ha visto un episodio di furto audace in un condominio di via Paolo Maspero, nella zona di Calvairate a Milano. Un uomo di 39 anni, già noto alle forze dell’ordine, ha deciso di evadere dagli arresti domiciliari per mettere a segno un colpo nelle cantine del palazzo. Questo evento ha suscitato preoccupazione tra i residenti, che si sono trovati di fronte a una situazione di insicurezza e allerta.

Il colpo e l’intervento della polizia

Intorno alle 20.30, i condomini hanno notato movimenti sospetti e hanno immediatamente allertato le autorità. La polizia è intervenuta prontamente, inviando una volante sul posto. Gli agenti hanno bloccato il ladro, che nel frattempo aveva razziato diverse cantine, lasciando dietro di sé tredici porte scassinate. Durante il controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di vari generi alimentari, tra cui scatolette di tonno, bottiglie di passata di pomodoro, lattine di birra e vino, oltre a strumenti da scasso.

Le conseguenze dell’evasione

Oltre al furto, l’uomo è stato accusato di evasione, un reato che comporta conseguenze legali severe. La sua fuga dagli arresti domiciliari per rubare beni di prima necessità ha messo in luce una problematica più ampia legata alla sicurezza e alla gestione dei reati minori. Questo episodio ha riacceso il dibattito sulla necessità di misure più efficaci per prevenire la recidiva e garantire la sicurezza dei cittadini. La polizia ha confermato che l’individuo è stato arrestato e sarà processato per i reati commessi, mentre i residenti del condominio possono finalmente tirare un sospiro di sollievo.