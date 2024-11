Giovedì 21 novembre si prevedono fiocchi di neve e un abbassamento delle temperature a Milano.

Un cambiamento nelle condizioni atmosferiche

Il 21 novembre si preannuncia come una giornata di cambiamenti significativi per il clima milanese. Secondo le ultime previsioni meteorologiche, gli esperti di 3bmeteo confermano l’arrivo di un peggioramento delle condizioni atmosferiche, con la possibilità di vedere i primi fiocchi di neve. Nonostante una mattinata di sole, il pomeriggio porterà con sé nuvole e piogge leggere, che in serata potrebbero trasformarsi in neve, specialmente nelle zone pedemontane e nelle aree più elevate.

Temperature e fenomeni attesi

Durante la giornata, le temperature a Milano varieranno tra i 3°C e i 10°C, con un zero termico che si attesterà attorno ai 1142 metri. I venti, inizialmente deboli e provenienti da Ovest, si intensificheranno nel pomeriggio, ruotando verso Nord-Nordovest. Questo cambiamento di direzione dei venti è un chiaro segnale dell’arrivo di aria più fredda, che contribuirà a creare le condizioni ideali per le nevicate. Gli esperti avvertono che le nevicate potrebbero essere più intense nelle zone montuose, mentre nelle pianure si assisterà a fenomeni più leggeri.

Previsioni per i giorni successivi

Dopo il peggioramento di giovedì, si prevede un rapido miglioramento per venerdì, con cieli limpidi e venti sostenuti. Tuttavia, le gelate notturne potrebbero rendere le strade scivolose, quindi è consigliabile prestare attenzione durante gli spostamenti. Le previsioni indicano che le nevicate potrebbero continuare a interessare le aree montuose, mentre a Milano ci si aspetta un clima più stabile e fresco. Gli amanti della neve potrebbero quindi approfittare di questo cambiamento per godere delle bellezze invernali che la città e i suoi dintorni hanno da offrire.