Mercoledì a Milano ha portato una giornata di sole grazie al vento caldo, ma giovedì si prevede neve.

Il sole di mercoledì a Milano

Mercoledì è stata una giornata di sole per i milanesi, un vero e proprio regalo della natura. Le forti raffiche di vento hanno spazzato via le nubi e lo smog, creando un’atmosfera limpida e piacevole. Questo fenomeno meteorologico, noto come foehn, ha portato a un innalzamento delle temperature, nonostante le previsioni indicassero l’arrivo di fiocchi di neve per giovedì. Il vento caldo, che soffia dal nord, ha avuto un ruolo cruciale nel migliorare le condizioni atmosferiche della città.

Il fenomeno del foehn e le sue conseguenze

Il foehn è un vento caldo che si verifica quando l’aria umida risale lungo le montagne e, una volta superato il crinale, scende verso la pianura. Durante questo processo, l’aria si comprime e si riscalda, portando a temperature più elevate e a una visibilità ottimale. I meteorologi di 3Bmeteo hanno spiegato che, in contesti anticiclonici come quello attuale, i venti da nord possono generare condizioni favorevoli per il sole, specialmente nella Pianura Padana. Mercoledì, il vento ha raggiunto raffiche significative, con punte di 60-70 km/h nelle valli alpine e prealpine.

Previsioni per giovedì: l’arrivo della neve

Nonostante il sole di mercoledì, le previsioni per giovedì indicano un cambiamento radicale. Le precipitazioni sono attese sui settori alpini e prealpini occidentali, estendendosi progressivamente verso le restanti aree montane e la pianura. La quota neve si prevede tra i 300 e i 500 metri, con accumuli significativi oltre i 600 metri. In particolare, si stimano accumuli locali fino a 25 centimetri nelle zone più elevate come la Valchiavenna e le Prealpi Comasche. Anche l’area milanese potrebbe vedere episodi di neve bagnata, sebbene con basse probabilità di accumuli significativi.