Un pomeriggio di paura per tre anziani investiti mentre attraversavano la strada.

Un pomeriggio di paura a Pessano con Bornago

Giovedì 21 novembre, nel pomeriggio, la tranquillità di Pessano con Bornago è stata interrotta da un grave incidente stradale. Tre anziani, mentre attraversavano la strada, sono stati investiti da un’auto, creando attimi di terrore tra i passanti e i residenti della zona. L’incidente è avvenuto intorno alle 17 in via Carlo Porta, all’altezza del civico 7, un’area solitamente tranquilla e frequentata da pedoni.

Le vittime e le prime informazioni sull’incidente

Le vittime dell’incidente sono due uomini di 73 e 79 anni e una donna di 81 anni. Fortunatamente, nonostante la gravità della situazione, nessuno di loro versa in condizioni critiche. I soccorsi sono stati tempestivi: sul posto sono giunti i paramedici del 118 con tre ambulanze e un’auto medica, che hanno trasportato le tre persone in ospedale in codice giallo, segno che le loro condizioni sono serie ma stabili.

Intervento delle autorità e indagini in corso

Immediatamente dopo l’incidente, sono intervenuti i carabinieri di Pioltello e gli agenti della polizia locale per effettuare i rilievi del caso. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di soccorso e per garantire la sicurezza di tutti. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell’incidente e comprendere le cause che hanno portato a questo tragico evento. È fondamentale che vengano raccolte tutte le testimonianze e le evidenze per garantire che giustizia venga fatta e che simili incidenti non si ripetano in futuro.