Un uomo di 73 anni trasportato in codice rosso dopo un incidente a Milano.

Un pomeriggio drammatico a Milano

Giovedì 21 novembre, nel primissimo pomeriggio, un grave incidente stradale ha scosso la zona di Bovisa a Milano. Un uomo di 73 anni è stato coinvolto in un incidente che ha visto la sua automobile schiantarsi contro alcune auto parcheggiate lungo via degli Imbriani. L’episodio è avvenuto poco dopo le 12.30 e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.

Le cause dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe stato provocato da un malore che ha colpito l’anziano mentre era alla guida. Testimoni hanno riferito di aver visto l’auto perdere il controllo prima di urtare violentemente le vetture parcheggiate. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha attivato un’ambulanza e un’automedica per garantire un intervento tempestivo.

Intervento dei soccorsi e indagini

Il 73enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda, dove i medici stanno monitorando la sua situazione. La polizia locale è intervenuta sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi necessari e chiarire la dinamica dei fatti. Questo episodio mette in luce l’importanza di prestare attenzione alla salute mentre si è alla guida, poiché un malore può avere conseguenze drammatiche non solo per il conducente, ma anche per gli altri utenti della strada.