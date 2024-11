Un ventunenne fermato dalla guardia di finanza mentre trasportava esplosivi per le feste.

Un arresto sorprendente a Milano

La guardia di finanza di Milano ha recentemente arrestato un ragazzo di 21 anni, accusato di detenzione e porto di materiale esplosivo. L’operazione è avvenuta martedì, quando il giovane è stato fermato mentre si dirigeva a effettuare una consegna di merce. Gli agenti, dopo aver monitorato alcuni siti web dedicati alla vendita di fuochi d’artificio illegali, hanno individuato il sospetto e hanno deciso di intervenire.

Un’attività pericolosa e illegale

Durante il controllo, il ragazzo è stato trovato in possesso di 104 candelotti e 50 ‘cipolle’, esplosivi artigianali che, secondo le prime indagini, erano destinati alla vendita per le imminenti festività natalizie. Il giovane ha dichiarato di aver intrapreso questa attività per arrotondare il suo stipendio, essendo dipendente di un’azienda. Tuttavia, la gravità della situazione è evidente: la produzione e la vendita di esplosivi non solo violano la legge, ma rappresentano anche un serio rischio per la sicurezza pubblica.

Un laboratorio artigianale scoperto

Le indagini hanno rivelato che il ragazzo non si limitava a trasportare esplosivi, ma li costruiva anche artigianalmente. Durante un sopralluogo, gli agenti hanno scoperto un locale adibito al confezionamento degli ordigni, contenente una vasta gamma di materiali pericolosi. Tra questi, sostanze chimiche come alluminio in polvere e nitrato di potassio, oltre a rotoli di carta, micce e bilancini. La scoperta ha sollevato preoccupazioni sulle potenzialità offensive del materiale sequestrato, che ora sarà oggetto di ulteriori verifiche da parte delle autorità competenti.

Le conseguenze legali

Il giovane è stato portato in custodia e giovedì sarà interrogato dal giudice per le indagini preliminari, Silvia Perrucci. Il pubblico ministero di turno, Francesca Crupi, ha già richiesto la convalida dell’arresto in flagranza di reato. La situazione legale del ragazzo potrebbe complicarsi ulteriormente, considerando la gravità delle accuse e il potenziale pericolo rappresentato dalla sua attività illecita. Questo caso solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla necessità di un controllo più rigoroso sulla vendita di materiali esplosivi, soprattutto in prossimità delle festività.