Due uomini sono stati arrestati dopo un furto avvenuto nella M1 di Milano.

Un pomeriggio di furti nella metropolitana di Milano

Martedì 19 novembre, nel pomeriggio, la metropolitana di Milano è stata teatro di un furto audace che ha portato all’arresto di due uomini. L’episodio è avvenuto sulla linea M1, tra le fermate Duomo e Palestro, e ha visto coinvolti due cittadini cileni di 54 e 53 anni, accusati di furto aggravato in concorso. L’azione dei borseggiatori è stata interrotta grazie all’intervento tempestivo della polizia, che ha monitorato la situazione sin dall’inizio.

La dinamica del furto

Il furto è iniziato poco dopo le 14.30 alla fermata Duomo, dove i due uomini hanno attirato l’attenzione di due agenti della sesta sezione della squadra mobile. I detective, insospettiti dai movimenti dei sospetti, hanno deciso di seguirli a bordo di un treno diretto a Sesto. Durante il viaggio, il 53enne ha fatto da “palo” mentre il 54enne ha rubato un telefono dal giubbotto di un ragazzo. Dopo aver compiuto il furto, i due sono scesi alla fermata San Babila, dove il ladro ha passato il telefono al complice prima di risalire sul treno.

Intervento della polizia e arresto

La situazione è degenerata quando i poliziotti, che avevano assistito alla scena, hanno deciso di intervenire. Alla fermata di Palestro, i due uomini sono stati bloccati. Nel tentativo di disfarsi della prova, il 54enne ha gettato il telefono a terra, ma gli agenti sono riusciti a recuperarlo immediatamente. Durante la perquisizione, il 53enne è stato trovato in possesso di un altro telefono rubato, aumentando così le accuse a suo carico. Entrambi gli uomini sono stati portati nelle camere di sicurezza di via Fatebenefratelli, in attesa del processo per direttissima.

La vittima e le conseguenze del furto

La vittima del furto, un ragazzo italiano di soli 16 anni, non si era accorto di nulla fino all’intervento della polizia. Dopo essere stato avvisato, si è recato in questura per sporgere denuncia e ha potuto riavere il suo telefono. Questo episodio mette in luce non solo il problema dei borseggi in metropolitana, ma anche l’importanza della vigilanza e dell’intervento delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza dei cittadini. La polizia invita tutti a prestare attenzione e a segnalare comportamenti sospetti per prevenire simili episodi in futuro.