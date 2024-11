Tre malviventi rubano oltre 2.600 euro in pochi minuti nella chiesa di Baggio.

Un furto audace in pieno giorno

Martedì 19 novembre, intorno alle 14.20, la chiesa di Sant’Apollinare a Baggio è stata teatro di un furto audace. Tre individui, approfittando della tranquillità del pomeriggio, hanno rotto una finestra sul retro dell’edificio sacro, riuscendo a entrare senza destare sospetti. Il parroco, un uomo di 62 anni, si è trovato di fronte a questa scena inquietante e ha immediatamente allertato le forze dell’ordine, ma purtroppo era già troppo tardi per fermare i ladri.

Il colpo e la fuga

I malviventi, una volta all’interno, si sono diretti rapidamente verso il contenitore delle offerte, da cui hanno prelevato circa 650 euro. Non contenti, hanno poi individuato una cassaforte ad armadio, portando via ulteriori 2.000 euro. L’intera operazione è stata eseguita in pochi minuti, dimostrando una pianificazione e una determinazione notevoli. Dopo aver messo a segno il colpo, i ladri sono fuggiti, facendo perdere le loro tracce in un batter d’occhio.

Indagini in corso

La polizia del commissariato di Lorenteggio è intervenuta prontamente dopo la segnalazione del parroco. Gli agenti hanno avviato un’indagine per rintracciare i responsabili di questo furto. Al momento, non ci sono informazioni sui sospetti, ma le forze dell’ordine stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per cercare di identificare i ladri. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza delle chiese e dei luoghi di culto, che dovrebbero essere spazi di tranquillità e rispetto.