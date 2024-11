Due uomini di nazionalità francese sono stati arrestati per furto aggravato in concorso, grazie all'intervento della polizia.

Un furto audace in stazione

Mercoledì 20 novembre, la stazione di Rogoredo è stata teatro di un furto audace che ha portato all’arresto di due uomini di nazionalità francese, di 21 e 29 anni. I due, già noti alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio, hanno tentato di mettere a segno un colpo approfittando della folla e della distrazione dei viaggiatori. Il giovane di 21 anni è salito a bordo di un treno diretto a Torino, dove ha rubato una borsa verde dalla cappelliera, mentre il complice lo attendeva a terra, pronto a ricevere la refurtiva.

La sorveglianza attenta della polizia

La polizia, impegnata in un servizio di vigilanza, ha notato movimenti sospetti grazie alle telecamere di sorveglianza installate nella stazione. Un agente ha riconosciuto il 21enne come l’autore di un furto avvenuto pochi giorni prima, sempre nella stessa stazione. Questo riconoscimento ha attivato un intervento immediato da parte delle forze dell’ordine, che hanno monitorato la situazione in tempo reale. La prontezza degli agenti ha permesso di intervenire prima che i due potessero allontanarsi con il bottino.

Un intervento tempestivo

Quando il ladro è sceso dal treno, ha consegnato la borsa al complice, con il quale era in contatto tramite auricolari. I due hanno tentato di fuggire verso le scale che conducono ai binari 2 e 3, ma gli agenti erano già pronti ad arrestarli. L’intervento tempestivo ha portato alla cattura dei due uomini, che ora dovranno rispondere dell’accusa di furto aggravato in concorso. Entrambi erano irregolari in Italia e la loro condotta delinquenziale ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza nelle stazioni ferroviarie.