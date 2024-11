Furti in stazione: arrestati due malviventi a Milano

Due uomini sono stati arrestati dalla polizia ferroviaria dopo un tentativo di furto in stazione Centrale a Milano.

Un colpo in stazione Centrale

Mercoledì 20 novembre, nel pomeriggio, due uomini sono stati arrestati dalla polizia ferroviaria a Milano, dopo aver tentato di derubare un viaggiatore all’interno della stazione Centrale. I due malviventi, un uomo di 36 anni di origini palestinesi e un 33enne algerino, avevano messo in atto un piano ben congegnato per colpire un uomo che stava consumando un pasto in un ristorante della stazione.

La dinamica del furto

I ladri hanno osservato attentamente la loro vittima, un uomo con un bagaglio al seguito, prima di avvicinarsi. Uno dei due si è posizionato dietro l’altro, fungendo da copertura mentre l’altro tentava di sfilare il cellulare dalla tasca posteriore dei pantaloni della vittima. Il gesto è stato rapido, ma la vittima si è accorta immediatamente del tentativo di furto e ha cercato di fermarli. I malviventi, però, non si sono lasciati intimidire e hanno tentato di fuggire verso l’uscita della stazione.

Intervento della polizia

Fortunatamente, gli agenti della polfer, che si trovavano in abiti civili, hanno notato la scena e sono intervenuti prontamente. I poliziotti sono riusciti a bloccare i due ladri prima che potessero allontanarsi. Durante i controlli, è emerso che il 36enne aveva precedenti penali per reati contro il patrimonio e possedeva documenti falsi. Il 33enne, invece, risultava destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dalla questura di Roma. Questo episodio mette in luce l’importanza della vigilanza nelle stazioni ferroviarie, dove i furti ai danni di viaggiatori sono purtroppo frequenti.