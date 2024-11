Un ventunenne arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a Milano.

Un arresto che fa rumore

La serata di mercoledì 20 novembre ha visto un’operazione di polizia che ha portato all’arresto di un giovane di 21 anni a Milano, precisamente nella zona di Porta Venezia. L’attenzione degli agenti della squadra mobile è stata attirata da un comportamento sospetto: il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine, è stato visto mentre si muoveva in motorino, apparentemente coinvolto in una cessione di sostanze stupefacenti.

La cattura e la perquisizione

Dopo averlo seguito per le strade di Milano, gli agenti hanno deciso di fermarlo in via Modena, dove il giovane ha parcheggiato il suo motorino. Durante il controllo, il ragazzo ha cercato di nascondere la sua attività illecita, ma è stato costretto a consegnare un pacchetto di sigarette contenente quasi tre grammi di hashish. La situazione è rapidamente degenerata quando, nel corso della perquisizione personale, sono stati trovati 1,58 grammi di cocaina nella manica della sua felpa e una somma di 460 euro in contante.

Scoperte inquietanti nell’appartamento

Le indagini non si sono fermate qui. Gli agenti hanno esteso la perquisizione all’appartamento del giovane, situato in via Genova a Pioltello. Qui, hanno rinvenuto un vero e proprio arsenale di sostanze stupefacenti: 69 grammi di cocaina suddivisi in 128 dosi, sei dosi di hashish e un bilancino di precisione. Inoltre, sono state sequestrate banconote per un totale di 960 euro. Questo ritrovamento ha confermato il sospetto che il giovane fosse coinvolto in un’attività di spaccio ben organizzata.

La polizia ha agito con decisione, sequestrando tutto il materiale trovato e arrestando il giovane. Questo episodio mette in luce non solo il problema della droga a Milano, ma anche l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare il traffico di sostanze stupefacenti. La lotta contro la droga continua, e ogni operazione come questa rappresenta un passo importante verso una città più sicura.