Un weekend di disagi per i pendolari: scioperi in arrivo per treni e mezzi pubblici.

Un weekend di scioperi in arrivo

Il fine settimana del 23 e 24 novembre si preannuncia complicato per i pendolari italiani. I lavoratori di Trenord, Trenitalia Tper e Fs incroceranno le braccia per 24 ore, creando disagi significativi per chi utilizza i mezzi pubblici. Questo sciopero, proclamato da Usb lavoro privato e Osr Orsa Ferrovie, avrà un impatto su treni merci e passeggeri a livello nazionale.

Dettagli sullo sciopero

Trenitalia ha comunicato che la fermata dei servizi avverrà dalle 21 di sabato 23 fino alle 20.59 di domenica 24 novembre. Durante queste ore, i treni potrebbero subire cancellazioni e variazioni, con un rischio elevato per i servizi regionali, suburbani e di lunga percorrenza di Trenord. Non sono previste fasce orarie di garanzia, il che significa che i pendolari dovranno pianificare attentamente i loro spostamenti per evitare inconvenienti.

Prossimi scioperi nel trasporto pubblico locale

Se il fine settimana sarà caratterizzato da disagi per i viaggiatori dei treni, la situazione non migliorerà nei giorni successivi. Infatti, il 29 novembre è prevista un’altra giornata di sciopero che coinvolgerà i dipendenti del trasporto pubblico locale. Questa agitazione interesserà autobus, metro, tram, autostrade e aerei, rendendo la situazione ancora più complessa per chi si sposta in città. Le organizzazioni sindacali coinvolte includono Sgb, Cgil, Uil, Usi, Adl Cobas e altri, ma al momento non sono state rese note le fasce orarie di garanzia.

Prepararsi agli inconvenienti

In vista di questi eventi, è fondamentale che i pendolari si preparino a possibili disagi. Controllare gli aggiornamenti sui servizi e pianificare percorsi alternativi può rivelarsi utile per evitare ritardi e cancellazioni. Inoltre, è consigliabile rimanere informati attraverso i canali ufficiali delle aziende di trasporto per ricevere notizie tempestive riguardo a eventuali variazioni nei servizi.