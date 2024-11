Rapina a Milano: finti poliziotti colpiscono due giovani

Un colpo audace nel quartiere Sant'Ambrogio: due computer rubati da malviventi travestiti da poliziotti.

Un colpo audace nel cuore di Milano

La serata di lunedì si è trasformata in un incubo per due giovani di origine cinese, vittime di una rapina avvenuta nel quartiere Sant’Ambrogio di Milano. I malviventi, che si sono presentati come poliziotti, hanno messo in atto un piano ben congegnato per sottrarre loro due computer dal valore complessivo di circa 6mila euro. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza nella capitale lombarda e sull’aumento delle rapine in strada.

La dinamica della rapina

Intorno alle 22, i due ragazzi sono stati avvicinati da due uomini che, fingendosi agenti di polizia, hanno intimato loro di fermarsi. In un attimo, la situazione è degenerata: i falsi poliziotti hanno spruzzato uno spray urticante, colpendo le vittime e creando panico. Approfittando della confusione, hanno afferrato le borse contenenti i computer e sono fuggiti. Questo modus operandi evidenzia la crescente audacia dei criminali, che non esitano a utilizzare la violenza per raggiungere i loro obiettivi.

Intervento delle forze dell’ordine

Subito dopo l’accaduto, sono intervenute le Volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Milano. Gli agenti hanno ascoltato le testimonianze delle vittime e avviato le indagini per raccogliere indizi utili all’identificazione dei rapinatori. La rapidità dell’intervento delle forze dell’ordine è fondamentale in questi casi, ma la domanda che sorge è: quanto è sicura la nostra città? Gli episodi di rapina, specialmente quelli che coinvolgono l’uso di travestimenti e inganni, stanno aumentando, creando un clima di paura tra i cittadini.