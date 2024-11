Un impegno costante per garantire sicurezza e autonomia alle donne vittime di violenza.

Il contesto della violenza di genere in Lombardia

La violenza di genere rappresenta un fenomeno allarmante che continua a colpire la nostra società in modo significativo. In Lombardia, i dati recenti evidenziano una realtà preoccupante: nel 2024, sono stati registrati 94 omicidi di donne, di cui 80 avvenuti in contesti familiari o affettivi. Questi numeri non possono essere sottovalutati e richiedono un’azione congiunta e mirata da parte delle istituzioni e della società civile.

Iniziative e misure adottate dalla Regione

La Regione Lombardia ha messo in campo una serie di iniziative per contrastare la violenza di genere e supportare le donne vittime. Tra queste, l’istituzione di 27 reti interistituzionali territoriali antiviolenza, che comprendono 57 Centri Antiviolenza e 157 Case Rifugio. Queste strutture offrono percorsi di supporto personalizzati, garantendo alle donne vittime di violenza il supporto necessario per uscire da situazioni di abuso e costruire una nuova autonomia di vita.

Inoltre, nel 2024, la Regione ha introdotto misure innovative come l’assegnazione gratuita di alloggi ALER alle donne vittime di violenza, con un investimento complessivo di 3 milioni di euro. Questa iniziativa ha già portato all’assegnazione di 64 alloggi, dimostrando l’impegno concreto della Regione nel garantire un futuro migliore alle donne in difficoltà.

Formazione e sensibilizzazione: la chiave per il cambiamento

Un altro aspetto fondamentale nella lotta contro la violenza di genere è l’educazione. La Regione Lombardia ha avviato progetti di sensibilizzazione nelle scuole e nelle università, promuovendo una cultura del rispetto e della parità. Con un fondo di 170.000 euro, sono stati selezionati nove progetti innovativi finalizzati a formare i futuri professionisti e sensibilizzare i giovani sui temi della violenza di genere.

Inoltre, è stato rinnovato il protocollo ‘A scuola contro la violenza sulle donne’, con una dotazione di 490.000 euro, per implementare buone pratiche nelle scuole lombarde. Queste azioni sono essenziali per creare una società più consapevole e rispettosa, in cui la violenza di genere non abbia più spazio.