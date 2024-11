Due presunti agenti russi accusati di raccogliere informazioni per Mosca in cambio di criptovalute.

Il contesto dell’indagine

Recentemente, i carabinieri del Ros hanno avviato un’indagine che ha portato alla luce un presunto caso di spionaggio a Milano. Due individui sono stati identificati come spie dei servizi segreti russi, accusati di raccogliere informazioni sensibili riguardanti installazioni militari e sistemi di videosorveglianza nella città. L’inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco, ha rivelato un’operazione complessa che coinvolge la raccolta di dati in cambio di criptovalute, un metodo sempre più utilizzato per finanziare attività illecite.

Le modalità di operazione

Secondo le indagini, i due indagati avrebbero collaborato con l’intelligence russa a partire dai primi mesi del 2023. I carabinieri hanno scoperto che questi soggetti erano stati adescati da agenti russi per raccogliere informazioni riservate, tra cui fotografie di installazioni militari e dettagli su tecnici specializzati in droni e sicurezza elettronica. L’obiettivo principale sembrerebbe essere la mappatura delle aree non coperte da telecamere di sorveglianza, definite ‘zone grigie’, che rappresentano potenziali punti vulnerabili per la sicurezza della città.

Il piano per le cooperative taxi

Un aspetto inquietante dell’indagine riguarda un piano proposto dai due indagati alle cooperative taxi di Milano. L’idea era di installare dash cam sulle vetture a titolo gratuito, con l’intento di gestire i dati raccolti dall’intelligence russa. Questo piano, sebbene presentato come un’opportunità vantaggiosa per i tassisti, avrebbe potuto compromettere la loro privacy e sicurezza, poiché i dati sarebbero stati utilizzati per scopi non dichiarati. Gli investigatori hanno sottolineato che tutto ciò avveniva all’insaputa dei tassisti, evidenziando la gravità della situazione.

Le implicazioni per la sicurezza nazionale

Questo caso solleva interrogativi significativi sulla sicurezza nazionale e sull’infiltrazione di agenti stranieri nel nostro paese. La raccolta di informazioni sensibili da parte di spie straniere rappresenta una minaccia concreta, non solo per la sicurezza delle installazioni militari, ma anche per la privacy dei cittadini. Le autorità italiane devono rimanere vigili e pronti a rispondere a tali minacce, implementando misure di sicurezza più rigorose e collaborando con le forze dell’ordine internazionali per prevenire ulteriori infiltrazioni.