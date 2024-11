Un uomo di 64 anni è stato trasportato in codice rosso al Policlinico di Milano dopo un malore alla guida.

Un malore alla guida provoca un grave incidente

Mercoledì 20 novembre, intorno alle 7.30, un grave incidente stradale ha avuto luogo a Peschiera Borromeo, un comune della provincia di Milano. Un uomo di 64 anni, mentre si trovava alla guida della sua auto, ha accusato un malore che lo ha portato a perdere il controllo del veicolo, finendo fuori strada. L’episodio è avvenuto in via Melegnano, nel quartiere Bellaria, una zona residenziale che in quel momento era affollata di automobilisti e pedoni.

Intervento tempestivo dei soccorritori

Immediatamente dopo l’incidente, sono stati allertati i soccorsi. Gli operatori del 118 sono giunti sul posto con un’ambulanza in codice giallo, ma, a causa delle condizioni critiche dell’uomo, il codice è stato rapidamente aggiornato a rosso. Questo cambiamento indica la gravità della situazione e la necessità di un trasporto urgente al Policlinico di Milano, dove il paziente è stato accolto per ricevere le cure necessarie. Secondo le prime informazioni, si sospetta che l’uomo abbia subito un evento neurologico, che potrebbe aver causato il malore e la conseguente perdita di controllo del veicolo.

Le indagini e la gestione del traffico

Oltre ai soccorritori, sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La polizia ha dovuto gestire il traffico mattutino, che è stato notevolmente rallentato a causa dell’incidente. Le autorità stanno ora indagando per comprendere meglio le circostanze che hanno portato a questo grave episodio, che ha scosso la comunità locale. La sicurezza stradale è un tema di crescente importanza, e incidenti come questo evidenziano la necessità di una maggiore attenzione alla salute dei conducenti e alla prevenzione di eventi simili.