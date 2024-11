La Polizia di Stato intensifica i controlli contro la criminalità giovanile nella metropoli lombarda.

Un’operazione contro la criminalità giovanile

Recentemente, la Polizia di Stato ha portato a termine un’importante operazione che ha portato all’arresto di due giovani di circa 20 anni, accusati di essere coinvolti in rapine pluriaggravate. Questi arresti, avvenuti a Milano, evidenziano un fenomeno preoccupante: la crescente presenza di gruppi criminali giovanili nella città. I due arrestati, cittadini egiziani, sono stati identificati come presunti responsabili di due rapine avvenute in diverse zone della città, in particolare in piazzale Lagosta e piazza Minniti.

Il modus operandi dei rapinatori

Secondo le indagini condotte dalla Squadra Investigativa del commissariato Garibaldi Venezia, i due giovani avevano un modus operandi ben definito. Si avvicinavano alle vittime con un atteggiamento amichevole, distraggono i malcapitati e, approfittando della loro vulnerabilità, aggredivano le vittime per sottrarre loro oggetti di valore, come collanine in oro. In entrambi i casi, il valore degli oggetti rubati ammontava a circa mille euro ciascuno. Questo comportamento non solo mette in luce la spavalderia dei giovani criminali, ma anche la loro capacità di agire in gruppo, utilizzando la forza e la violenza per intimidire le vittime.

Il contesto della criminalità giovanile a Milano

La Questura di Milano ha sottolineato che i due giovani appartenevano a gruppi criminali operanti nel quartiere San Siro. Questi gruppi sono noti per la loro attività di spaccio di sostanze stupefacenti e per la loro propensione alla violenza. La presenza di bande giovanili nella metropoli lombarda è un fenomeno in crescita, e le autorità stanno intensificando i controlli per contrastare questa tendenza. Le operazioni di polizia mirano non solo a fermare i criminali, ma anche a prevenire ulteriori atti di violenza e a proteggere i cittadini, in particolare nelle aree più vulnerabili della città.