Nuove misure di sicurezza in arrivo per i viaggiatori milanesi a partire dal 2025.

Controlli potenziati per una maggiore sicurezza

Il vertice tenutosi mercoledì 20 novembre in prefettura a Milano ha segnato un passo importante verso l’aumento della sicurezza sui treni e nelle stazioni. Con l’obiettivo di contrastare episodi criminosi, le forze dell’ordine hanno deciso di intensificare i controlli a partire dai prossimi giorni, con un piano che prevede l’assegnazione di nuovo personale di polizia a Milano nel 2025. Questo intervento mira a garantire un ambiente più sicuro per tutti coloro che utilizzano il trasporto ferroviario.

Strategie mirate per la prevenzione

Durante la riunione, è emerso che le tratte più critiche, dove si registrano maggiormente episodi di criminalità, saranno oggetto di particolare attenzione. Le forze dell’ordine si concentreranno non solo sulla prevenzione dei reati, ma anche sul rispetto delle normative ferroviarie. L’implementazione di questi servizi di vigilanza è stata progettata in risposta alle segnalazioni delle aziende e dei viaggiatori, dimostrando un approccio proattivo nella gestione della sicurezza.

Un impegno costante per la sicurezza pubblica

Il prefetto Claudio Sgaraglia ha assicurato che i nuovi agenti di polizia e carabinieri non solo saranno impiegati sui treni, ma anche per sorvegliare gli hub ferroviari della città. Questo approccio integrato è fondamentale per garantire una presenza costante delle forze dell’ordine, soprattutto nei fine settimana e nelle fasce orarie più critiche. I risultati ottenuti fino ad ora sono già significativi: tra il 1° ottobre e il 19 novembre, gli agenti della polfer hanno identificato oltre 60.000 persone, con un numero considerevole di denunce e arresti.