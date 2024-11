Due pluripregiudicati arrestati in via Mimose per detenzione e spaccio di droga

Operazione della polizia locale a Rozzano

La polizia locale di Rozzano ha recentemente condotto un’importante operazione contro il traffico di sostanze stupefacenti, culminata con l’arresto di due uomini, entrambi pluripregiudicati e irregolari sul territorio. Questa azione si inserisce in un contesto più ampio di monitoraggio e controllo delle attività illecite nella zona, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini e combattere l’illegalità.

Dettagli sugli arresti

Durante l’operazione, gli agenti hanno arrestato E.H., un uomo di 34 anni, trovato in possesso di 30 grammi di hashish. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato, evidenziando l’impegno della polizia nel contrastare il traffico di droga. Un altro arresto significativo ha riguardato A.M., un 30enne che è stato colto sul fatto mentre cedeva una dose di sostanza stupefacente a un minorenne. Entrambi i soggetti saranno processati per direttissima, sottolineando la serietà delle accuse a loro carico.

Controlli e prevenzione

Oltre agli arresti, l’operazione ha portato alla fermata di un terzo individuo, M.M., anch’esso irregolare e con precedenti penali, già gravato da un decreto di espulsione. Durante i controlli, sono stati anche identificati altri due soggetti a cui è stata contestata la detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Questi interventi non solo mirano a reprimere il crimine, ma anche a prevenire il diffondersi di attività illecite che possono mettere a rischio la comunità.

Il Comune di Rozzano ha commentato l’operazione, evidenziando come essa rappresenti un passo importante nella lotta contro l’illegalità. La polizia locale continuerà a intensificare i controlli per garantire un ambiente più sicuro per tutti i cittadini, dimostrando che la lotta contro il traffico di droga è una priorità assoluta.