Arresti per rapine violente a Milano: due giovani egiziani in manette

La Squadra investigativa del commissariato Garibaldi Venezia smantella una gang di rapinatori.

La gang di rapinatori smascherata

Negli ultimi giorni, la Squadra investigativa del commissariato Garibaldi Venezia ha effettuato arresti significativi, mettendo fine alle attività di una gang di rapinatori che operava tra piazza Gae Aulenti e la Biblioteca degli Alberi. I due giovani arrestati, entrambi ventenni di origine egiziana, sono accusati di aver perpetrato almeno due rapine violente, caratterizzate da un modus operandi simile e da un obiettivo preciso: colpire vittime vulnerabili nel cuore di Milano.

Dettagli delle rapine

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Milano, hanno rivelato che la prima rapina è avvenuta la notte del 30 giugno, in piazzale Lagosta. Qui, i due giovani hanno aggredito due stranieri, strappando con violenza una collana dal valore di circa mille euro a uno di loro. Pochi giorni dopo, il 4 luglio, la stessa scena si è ripetuta in piazza Minniti, dove le vittime erano due studenti universitari. In entrambi i casi, il bottino è stato identico, evidenziando un chiaro schema criminale.

Il profilo dei rapinatori

I due arrestati sono stati identificati come membri di piccoli gruppi criminali attivi nelle case popolari di zona San Siro. Secondo le indagini, trascorrevano le loro giornate tra i grattacieli di Porta Nuova e Isola, cercando opportunità per colpire. Si avvicinavano alle vittime con un atteggiamento amichevole, per poi circondarle e minacciarle con coltelli e spray urticante. Questo modus operandi ha suscitato preoccupazione tra i residenti e i frequentatori di queste aree, spingendo le forze dell’ordine a intensificare i controlli.

Le indagini continuano

Le autorità non si fermano qui. Le indagini sono in corso per identificare eventuali complici e per garantire che la giustizia venga servita. La Squadra investigativa del commissariato Garibaldi Venezia sta lavorando a stretto contatto con altre unità per monitorare la situazione e prevenire ulteriori crimini. La sicurezza dei cittadini è una priorità, e le forze dell’ordine sono determinate a ripristinare un clima di tranquillità e sicurezza nelle strade di Milano.