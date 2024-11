Un drammatico incidente sull'A4 ha portato alla morte di un rappresentante commerciale di 60 anni.

Un dramma inaspettato lungo l’A4

Un tragico evento ha scosso la comunità di Settimo Milanese e non solo, quando un uomo di 60 anni ha perso la vita a causa di un malore mentre si trovava alla guida della sua auto. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì 18 novembre, lungo l’autostrada A4, tra i caselli di Peschiera e Sirmione, in direzione Milano. L’uomo, un rappresentante commerciale, stava viaggiando per motivi di lavoro quando ha accusato un malore, svenendo improvvisamente sul volante.

Attimi di panico e soccorsi tempestivi

La vettura ha iniziato a zigzagare pericolosamente tra le corsie, creando una situazione di grande allerta per gli altri automobilisti. Fortunatamente, alcuni conducenti si sono accorti della situazione e hanno rallentato, evitando una potenziale maxi carambola. È stato un momento di grande tensione, ma la prontezza di riflessi di alcuni automobilisti ha evitato il peggio. I soccorsi sono stati allertati immediatamente, e prima dell’arrivo dell’ambulanza, un medico e un infermiere di passaggio hanno prestato le prime cure all’uomo, infrangendo il finestrino della vettura per accedervi.

Il tragico epilogo

Le manovre di rianimazione iniziali sembravano aver avuto successo, con il cuore dell’uomo che aveva ripreso a battere. Tuttavia, la situazione è rapidamente degenerata e l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Civile di Brescia a bordo di un’eliambulanza. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, l’uomo è spirato poche ore dopo il ricovero. La notizia ha lasciato un profondo dolore tra familiari e amici, che lo ricordano come una persona dedita al lavoro e alla famiglia.

Durante le operazioni di soccorso, il traffico sull’autostrada è andato completamente in tilt, con code che hanno raggiunto i sette chilometri. Le pattuglie della Polizia Stradale di Verona sono intervenute per gestire la viabilità e garantire la sicurezza degli automobilisti. Questo tragico episodio mette in luce l’importanza della prontezza nei soccorsi e la necessità di prestare attenzione alla salute mentre si è alla guida.