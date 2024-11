Un dramma familiare si consuma in un'abitazione di Cassina Valsassina, con indagini in corso.

Un dramma familiare

La tranquilla località di Cassina Valsassina, in provincia di Lecco, è stata scossa da un evento tragico che ha coinvolto la 73enne Margherita Colombo. La donna è stata trovata morta nella sua abitazione, mentre il figlio, Corrado Paroli, 48 anni, è stato rinvenuto in condizioni gravissime. Questo dramma ha attirato l’attenzione dei media e delle autorità, portando a un’indagine approfondita per chiarire le circostanze della tragedia.

Le circostanze della morte

La scoperta del corpo di Margherita Colombo è avvenuta lunedì mattina, quando la nuora della donna, allertata da messaggi del marito, è giunta nell’appartamento. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, per la donna non c’è stato nulla da fare. Corrado Paroli, invece, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Lecco in elicottero. Le prime indagini non hanno rivelato segni di colluttazione o violenza, ma le autorità stanno considerando diverse ipotesi, tra cui quella di un omicidio e un tentativo di suicidio dopo l’assunzione di farmaci.

Il passato familiare

Corrado Paroli è noto per essere il genero di Stefano Galli, ex consigliere regionale della Lega, condannato in passato per aver utilizzato rimborsi pubblici per finanziare il matrimonio della figlia. Questo legame familiare ha sollevato ulteriori interrogativi sulla dinamica della tragedia. La Procura di Lecco sta esaminando attentamente gli elementi raccolti per ricostruire i fatti e comprendere le motivazioni che hanno portato a questo dramma. L’abitazione è stata posta sotto sequestro per consentire un’analisi approfondita.

Il mistero continua

Il sindaco di Cassina Valsassina, Michele Polvara, ha confermato che Margherita Colombo non era residente nel comune, ma viveva in un appartamento della storica abitazione di famiglia. Questo dettaglio ha aggiunto un ulteriore strato di complessità alla vicenda, poiché né il figlio né la moglie risultano formalmente residenti nel comune. La mancanza di informazioni chiare ha portato a un clima di riserbo attorno all’intera situazione, mentre la comunità locale cerca di comprendere come sia potuto accadere un evento così tragico.