Un ragazzo di 21 anni aggredito da un trio di giovanissimi in zona Cagnola.

Un’aggressione in piena notte

Nella notte tra lunedì e martedì, Milano è stata teatro di una violenta rapina che ha lasciato sgomenti i residenti della zona Cagnola. Un ragazzo di 21 anni è stato aggredito da un gruppo di tre giovani, tutti di origine egiziana, che lo hanno circondato e minacciato con un coltello. L’episodio è avvenuto all’angolo tra viale Monte Ceneri e via Bartolini, un’area che, purtroppo, sta diventando sempre più nota per episodi di violenza e criminalità.

La dinamica dell’aggressione

Il giovane, mentre si trovava in strada, è stato avvicinato dai tre ragazzi, di età compresa tra i 18 e i 19 anni. In un attimo, la situazione è degenerata: uno di loro ha estratto un coltello e lo ha minacciato, infliggendogli un taglio al polso. Nonostante la violenza dell’aggressione, il ragazzo è riuscito a mantenere la lucidità necessaria per contattare le forze dell’ordine. I rapinatori, dopo aver sottratto il borsello e le cuffie AirPods, sono fuggiti rapidamente, ma non per molto.

Intervento tempestivo della polizia

Grazie alla prontezza del giovane nel chiamare la polizia, gli agenti sono riusciti a intervenire in tempi record. Poco dopo la segnalazione, le volanti della polizia di Stato hanno iniziato a pattugliare la zona e, in pochi minuti, sono riusciti a rintracciare i tre aggressori su via Bartolini. Gli agenti hanno trovato addosso ai giovani il borsello rubato, del valore di circa 250 euro, e le cuffie AirPods. Uno di loro, inoltre, aveva il giubbotto macchiato di sangue, segno della violenza dell’aggressione.

Le conseguenze legali

I tre giovani, tutti regolari e con precedenti penali, sono stati arrestati con l’accusa di rapina pluriaggravata. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza nelle strade di Milano e sull’efficacia delle misure di prevenzione contro la criminalità giovanile. La questura di Milano ha già avviato indagini per comprendere meglio le dinamiche di questo e di altri episodi simili, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai cittadini.