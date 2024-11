Un'ondata di freddo artico colpirà Milano, portando temperature invernali e maltempo.

Un inverno anticipato a Milano

Negli ultimi giorni, Milano si prepara a vivere un vero e proprio inverno anticipato. Le temperature, infatti, si avvicineranno pericolosamente allo zero, portando con sé un clima rigido e condizioni meteorologiche avverse. Secondo le previsioni di 3Bmeteo, l’aria artica in arrivo sta già influenzando il tempo nella città lombarda, con un abbassamento delle temperature che si preannuncia significativo.

Le perturbazioni in arrivo

La prima perturbazione, sebbene debole, transiterà nei prossimi giorni, portando nuvolosità e qualche fenomeno modesto. Carlo Migliore, meteorologo di 3Bmeteo, ha spiegato che il fronte è associato a un minimo distante, situato sulla Finlandia, e ha dovuto attraversare un campo di alta pressione, indebolendosi ulteriormente. Tuttavia, non è tutto: dal vicino Atlantico si preparano a entrare in scena nuovi vortici che si dirigeranno verso l’Europa centrale. Il primo di questi è atteso martedì, quando una perturbazione intensa attraverserà la Germania e si dirigerà verso l’Italia, portando con sé piogge e venti forti.

Temperature in calo e maltempo

Durante la prima parte della settimana, le temperature a Milano subiranno un aumento temporaneo a causa di venti meridionali e dell’effetto favonico delle correnti in caduta dalle Alpi e Appennini. Tuttavia, giovedì segnerà un cambiamento drastico: le temperature inizieranno a calare, con minime che toccheranno un grado e massime che non supereranno i 5°C. Questo abbassamento delle temperature sarà accompagnato da episodi di maltempo, con piogge a tratti intense e venti burrascosi. Gli esperti avvertono che il freddo potrebbe persistere fino all’inizio del weekend, rendendo necessario un abbigliamento adeguato per affrontare le rigide condizioni atmosferiche.