La continuità amministrativa è garantita dalla nuova sindaco facente funzioni.

Un momento di transizione per Rozzano

La città di Rozzano si trova in un momento di grande cambiamento dopo la prematura scomparsa del sindaco Gianni Ferretti, avvenuta mercoledì 6 novembre. La comunità è in lutto, ma la continuità amministrativa è stata assicurata dal vicesindaco Maria Laura Guido, che ha assunto le funzioni di sindaco reggente. Questo passaggio è fondamentale per garantire che le attività istituzionali proseguano senza interruzioni e che i progetti già avviati possano continuare a svilupparsi.

Il ruolo di Maria Laura Guido

Maria Laura Guido, ora sindaco facente funzioni, ha espresso la sua determinazione a mantenere viva la visione e le linee guida tracciate dal compianto Ferretti. In un momento così delicato, la sua responsabilità è duplice: da un lato, onorare la memoria del suo predecessore, dall’altro, garantire che la città non subisca rallentamenti nei servizi e nelle iniziative già programmate. “Prendere il suo posto è per me una grande responsabilità” ha dichiarato Guido, sottolineando l’importanza di lavorare con trasparenza e dedizione.

Progetti e continuità

La nuova amministrazione si impegna a proseguire con determinazione lungo il cammino già tracciato, mantenendo la stabilità e l’efficienza dei servizi per i cittadini. Nonostante il dolore per la perdita di Ferretti, l’obiettivo primario è quello di garantire un futuro stabile e prospero per Rozzano. La giunta e il consiglio comunale continueranno a lavorare attivamente, assicurando che i progetti in corso non subiscano interruzioni. “Desidero rassicurare tutti che ci impegneremo a garantire un futuro stabile e prospero per la nostra città” ha aggiunto Maria Laura Guido, evidenziando la sua volontà di mantenere un dialogo aperto con la comunità.