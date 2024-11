Risorse destinate a potenziare la sicurezza e la preparazione degli operatori antincendio

Un impegno concreto per la sicurezza ambientale

La Regione Lombardia ha recentemente annunciato un investimento di 2,3 milioni di euro per potenziare le azioni di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi. Questa iniziativa, comunicata dall’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, rappresenta un passo fondamentale per garantire la sicurezza del patrimonio ambientale e delle comunità locali. Le risorse saranno destinate a Province, Comunità montane, parchi regionali e alla Città metropolitana di Milano, con l’obiettivo di migliorare l’efficacia delle operazioni antincendio.

Utilizzo delle risorse per attrezzature e formazione

Le somme stanziate serviranno principalmente per l’acquisto di mezzi terrestri e attrezzature necessarie agli Enti territoriali competenti in materia di antincendio boschivo. Inoltre, è previsto un potenziamento dei dispositivi di protezione individuale, un aspetto cruciale per garantire la sicurezza degli operatori sul campo. L’assessore La Russa ha sottolineato l’importanza di equipaggiare adeguatamente le squadre di volontariato, affinché possano affrontare le sfide legate agli incendi boschivi con la massima preparazione e sicurezza.

Ripartizione delle risorse tra le province

La suddivisione dei fondi è stata effettuata in base alle necessità specifiche di ciascuna provincia. Ad esempio, Bergamo riceverà 391.766 euro, Brescia 500.534 euro, e Milano 207.263 euro. Questi investimenti non solo mirano a migliorare le attrezzature, ma anche a garantire una formazione adeguata per gli operatori, affinché possano operare in modo efficace e sicuro. La Regione Lombardia, anticipando queste somme in luogo del Ministero, dimostra un forte impegno nella lotta contro gli incendi boschivi, un problema che colpisce frequentemente il territorio.

Un ringraziamento agli operatori

Infine, l’assessore La Russa ha voluto esprimere un sincero ringraziamento a tutti gli operatori coinvolti nella lotta agli incendi boschivi. La loro dedizione e il loro impegno sono fondamentali per la salvaguardia dell’ambiente e della sicurezza delle comunità. Con questo investimento, la Regione Lombardia ribadisce la sua volontà di supportare attivamente chi lavora in prima linea per proteggere il nostro prezioso patrimonio naturale.