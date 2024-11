Giovedì sera attesa la prima nevicata in città, con temperature in calo e cieli nuvolosi.

Il freddo in arrivo a Milano

Con l’arrivo dell’inverno, Milano si prepara a vivere un cambiamento significativo nel clima. Giovedì sera, secondo le ultime previsioni meteorologiche, la città sarà colpita dalla prima nevicata della stagione. Le temperature sono già scese, e i milanesi possono aspettarsi un’atmosfera invernale che porterà con sé i primi fiocchi di neve.

Previsioni dettagliate per giovedì

Durante la giornata di giovedì, i cieli saranno inizialmente poco nuvolosi, ma nel pomeriggio la situazione cambierà rapidamente. Le nubi aumenteranno, portando a cieli molto nuvolosi e a deboli nevicate in serata. Secondo 3bMeteo, si prevedono circa 2mm di pioggia, ma con l’abbassarsi delle temperature, questi fenomeni assumeranno un carattere nevoso.

Temperature e venti in calo

Le temperature a Milano giovedì varieranno tra un massimo di 9°C e un minimo di 4°C. Lo zero termico si attesterà a circa 1008 metri, mentre i venti saranno moderati al mattino, provenienti da Nord-Nordovest, e diventeranno deboli nel pomeriggio, orientandosi verso Nordest. È importante prestare attenzione alle allerte meteo, in particolare per quanto riguarda il vento, che potrebbe rendere la situazione più difficile.

Impatto sulle aree circostanti

Non solo Milano, ma anche le aree circostanti subiranno l’impatto di questo cambiamento meteorologico. Sulle basse pianure occidentali, i cieli passeranno da poco nuvolosi a molto nuvolosi, con nevicate attese in serata. Le Prealpi e le Orobie vedranno un aumento della nuvolosità con nevicate anche intense a partire dal pomeriggio. Questo peggioramento delle condizioni meteo è dovuto al rapido cedimento dell’alta pressione, che favorisce l’ingresso di aria fredda.

Prepararsi alla neve

Con l’arrivo della neve, è fondamentale che i cittadini milanesi si preparino adeguatamente. È consigliabile controllare le previsioni meteo e pianificare eventuali spostamenti con attenzione. Le nevicate possono causare disagi al traffico e rendere le strade scivolose. Pertanto, è importante adottare misure di sicurezza e prestare attenzione alle indicazioni delle autorità locali.