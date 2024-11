Un camion rovesciato potrebbe essere la causa di questa insolita situazione a Cornegliano Laudense.

Un evento sorprendente nel canale Muzza

Durante una tranquilla domenica, i cittadini di Cornegliano Laudense e Lodi Vecchio sono stati testimoni di un evento straordinario: migliaia di gratta e vinci galleggiavano nel canale Muzza. La scena ha catturato l’attenzione di molti, che non hanno potuto fare a meno di segnalare l’insolita situazione alle forze dell’ordine. I pacchi, ancora sigillati, contenevano schede da gioco, suscitando curiosità e incredulità tra i presenti.

Le indagini delle autorità

Il sindaco di Cornegliano Laudense, Stefano Iachetti, ha prontamente informato i vigili del fuoco di Lodi, che sono intervenuti insieme ai carabinieri per cercare di recuperare i gratta e vinci. “L’ipotesi è che si sia rovesciato un camion che li trasportava”, ha dichiarato il sindaco, sottolineando che sono in corso indagini per chiarire la situazione. Le autorità stanno lavorando per capire come sia potuto accadere un evento così insolito e per recuperare i pacchi disperso nel canale.

Un avviso ai cittadini

Il sindaco ha anche lanciato un appello ai cittadini, invitando chiunque avesse preso un pacco di gratta e vinci a restituirlo immediatamente ai carabinieri di Lodi. Questo avviso è particolarmente importante, poiché l’appropriazione indebita di beni altrui è un reato perseguibile. Ogni biglietto è contraddistinto da un numero di serie, rendendo facile per le autorità risalire ai pacchi rubati. La comunità è invitata a collaborare per risolvere questa situazione in modo legale e corretto.