La Regione Lombardia si mobilita per la Giornata nazionale della Coletta alimentare 2024.

Un impegno costante per la solidarietà

La Regione Lombardia, sotto la guida del Presidente Attilio Fontana e dell’assessore Elena Lucchini, ha rinnovato il suo impegno nella lotta contro lo spreco alimentare e la povertà. Questi temi sono al centro dell’azione di governo e si manifestano in iniziative concrete, come la Giornata nazionale della Coletta alimentare, che si svolgerà nel 2024. Questa manifestazione, che si ripete con successo da anni, non è solo un evento di raccolta, ma anche un’importante occasione di sensibilizzazione per la comunità.

La crescita delle richieste di aiuto

Negli ultimi anni, le richieste di aiuto alimentare sono aumentate significativamente. Fontana e Lucchini hanno sottolineato l’importanza di sostenere iniziative come la Colletta alimentare, che rappresenta un’opportunità per i cittadini lombardi di contribuire attivamente alla lotta contro la povertà alimentare. Grazie alla collaborazione con associazioni e il Terzo Settore, la Regione ha avviato progetti volti a riconoscere e promuovere il diritto al cibo, affrontando così le sfide legate alla sicurezza alimentare.

Il ruolo del Banco Alimentare

Un elemento chiave in questa battaglia è il lavoro svolto dal Banco Alimentare, che opera instancabilmente per garantire che il cibo in eccesso venga redistribuito a chi ne ha bisogno. Fontana e Lucchini hanno espresso un sincero ringraziamento agli operatori e ai volontari che, con il loro impegno quotidiano, dimostrano il valore della solidarietà. Questa rete di supporto ha contribuito a creare un’economia circolare virtuosa, capace di prevenire forme di marginalità e di garantire un accesso equo al cibo per tutti.

Partecipazione attiva della comunità

La partecipazione attiva dei cittadini è fondamentale per il successo di queste iniziative. L’assessore Elena Lucchini sarà presente alla Colletta alimentare presso l’Esselunga di Washington a Milano, un segno tangibile dell’impegno della Regione nel coinvolgere la comunità. La speranza è che i lombardi, noti per il loro grande cuore, rispondano con entusiasmo e generosità, contribuendo a fare la differenza nella vita di molte persone.