Un incidente avvenuto nella mattinata di lunedì ha causato disagi significativi al traffico.

Un incidente che crea disagi

Questa mattina, poco prima delle 7, un incidente stradale ha avuto luogo sulla tangenziale Est A51 di Milano, precisamente nel tratto compreso tra l’uscita 10 Palmanova Cascina Gobba e l’uscita 8/8a Sp103 Segrate Lambrate, in direzione sud. Fortunatamente, le conseguenze per le persone coinvolte sono state lievi, ma l’evento ha generato una lunga coda di circa 8 chilometri, creando notevoli disagi per gli automobilisti in transito.

Interventi sul posto

Immediatamente dopo l’incidente, l’Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato un’ambulanza in codice giallo per garantire assistenza ai feriti. La polizia stradale è intervenuta per effettuare i rilievi necessari e gestire il traffico, collaborando con il personale di Milano Serravalle, l’ente responsabile della gestione della tangenziale. La situazione è stata complicata dalla necessità di occupare le corsie di sorpasso, costringendo i veicoli a defluire in una sola corsia, aumentando ulteriormente i tempi di attesa.

Le conseguenze sul traffico

Secondo le informazioni fornite dai gestori della tangenziale, il traffico è rimasto bloccato per diversi chilometri, con una coda che ha raggiunto i 15.4 km tra S.P. 113 Cernusco sul Naviglio e MI – Lambrate/Segrate in direzione A1 Bologna. Gli automobilisti sono stati avvisati di procedere con cautela e di considerare percorsi alternativi per evitare ulteriori ritardi. La situazione è in continua evoluzione, e si raccomanda di rimanere aggiornati tramite i canali ufficiali per eventuali sviluppi.