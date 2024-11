Un'anziana signora di 81 anni ha avviato le indagini che hanno portato all'arresto di quattro malviventi.

La segnalazione che ha cambiato tutto

La storia inizia in una tranquilla pasticceria di Sesto San Giovanni, dove una signora di 81 anni ha vissuto un’esperienza traumatica: il furto della sua borsa. Con grande prontezza, l’anziana ha avvisato una pattuglia della polizia locale, dando inizio a un’indagine che si sarebbe rivelata cruciale per smantellare una banda di ladri specializzati in furti di merce di lusso. La sua segnalazione ha dimostrato che anche un gesto semplice può avere un impatto significativo sulla sicurezza della comunità.

Indagini e tracciamento dei sospetti

Gli agenti del nucleo operativo di polizia giudiziaria hanno immediatamente raccolto indizi fondamentali, tra cui la descrizione di un’auto sospetta vista allontanarsi con a bordo due donne e due uomini. Un dettaglio insolito ha facilitato le indagini: uno dei fanali posteriori del veicolo era difettoso, rendendolo facilmente identificabile. Questo particolare ha permesso agli investigatori di monitorare i movimenti del mezzo, che è stato tracciato fino al Veneto, dove i sospetti si sono dedicati a uno shopping illecito in diversi centri commerciali, accumulando un bottino di capi firmati per un valore complessivo di 6mila euro.

Il blitz finale e le conseguenze

Grazie alla collaborazione tra le forze di polizia, il blitz decisivo è avvenuto in viale Brianza, dove gli agenti hanno fermato il veicolo con a bordo i quattro malviventi. La perquisizione ha confermato i sospetti: all’interno dell’auto sono stati rinvenuti numerosi articoli di lusso, ancora dotati di cartellini e codici a barre, insieme a due borse schermate progettate per eludere i sistemi antitaccheggio. Tutti e quattro i membri della banda sono stati denunciati per ricettazione e deferiti all’autorità giudiziaria. Questo caso dimostra l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nella lotta contro la criminalità.