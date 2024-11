Un grave incidente ha scosso Milano, con una donna travolta dalla metro M1 nella stazione Duomo.

Un tragico incidente nella metropolitana di Milano

La mattina di domenica 17 novembre, Milano è stata scossa da un tragico incidente nella stazione della metropolitana Duomo. Poco dopo le 11.30, una donna è stata investita dalla metro M1, portando a una sospensione immediata della circolazione tra le stazioni Cairoli e Loreto. L’azienda regionale di emergenza urgenza ha confermato che il macchinista ha tentato di attivare la frenata d’emergenza, ma purtroppo non è stato sufficiente per evitare la tragedia.

Intervento dei soccorritori

Le condizioni della donna sono apparse subito gravissime. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica in codice rosso, insieme ai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, per la donna non c’è stato nulla da fare: è stata dichiarata morta sul posto. La polizia è intervenuta per effettuare gli accertamenti necessari e chiarire la dinamica dell’incidente.

Riflessioni su un tema delicato

Parlare di incidenti mortali, in particolare quelli che coinvolgono la metropolitana, non è mai semplice. La possibilità che si tratti di un suicidio rende la situazione ancora più complessa e delicata. È fondamentale ricordare che esistono servizi di supporto per chi si trova in difficoltà. Se tu o qualcuno che conosci sta vivendo un momento di crisi, è possibile contattare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 24, oppure utilizzare il servizio di chat di Whatsapp al numero 324 011 7252, disponibile dalle 18 alle 21. Inoltre, Samaritans Onlus offre supporto al numero 06 77208977, attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.