Un uomo di 52 anni è stato trovato morto nel suo appartamento a Milano, indagini in corso per chiarire le cause.

Il mistero della morte in zona Certosa

Sabato sera, un tragico evento ha scosso la zona Certosa di Milano, dove un uomo di 52 anni è stato trovato morto nel suo appartamento. La vittima, rientrata a casa con due ferite, è stata vista accasciarsi sul divano poco dopo il suo arrivo. Le ferite, una lieve sopra il sopracciglio e una più profonda sulla tibia, hanno sollevato interrogativi sulla dinamica dell’accaduto.

Le indagini della polizia

La squadra mobile della polizia è attualmente impegnata in un’indagine per determinare se l’uomo sia stato vittima di un’aggressione o se le ferite siano il risultato di un incidente. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è uscito dalla casa in cui viveva con la compagna e, dopo poco, è tornato a casa, dove è stato trovato privo di vita. La polizia ha rinvenuto una chiazza di sangue e cocci di bottiglia nelle vicinanze, elementi che potrebbero essere collegati all’incidente.

Le cause della morte

Le ferite riportate dalla vittima sono state descritte come potenzialmente letali. In particolare, la ferita alla tibia, che ha interessato una vena, potrebbe aver causato una significativa perdita di sangue, portando a un arresto cardiocircolatorio. Gli agenti stanno lavorando con la Polizia Scientifica e il medico legale per ricostruire la dinamica degli eventi e attribuire eventuali responsabilità. Resta da chiarire se l’uomo si sia ferito accidentalmente o se sia stato aggredito da qualcuno.

Un caso che lascia senza parole

La comunità locale è scossa da questo tragico evento, e molti si chiedono come sia potuto accadere un simile incidente in una zona normalmente tranquilla. La polizia invita chiunque abbia informazioni utili a farsi avanti, sottolineando l’importanza di ricostruire i fatti per fare chiarezza su una situazione così complessa e inquietante.