La polizia cerca di chiarire le circostanze della morte di un 52enne in un appartamento milanese.

Un dramma familiare a Milano

La serata di sabato 16 novembre ha portato a Milano un tragico evento che ha scosso la comunità. Edoardo Giovanbattista Austoni, un uomo di 52 anni, è stato trovato morto nel suo appartamento in via Giovanni Ameglio, nella zona Certosa. La vittima, noto per essere uno dei sei figli di Edoardo Austoni, ex primario di urologia e andrologia dell’ospedale San Giuseppe, è rientrato a casa con due ferite da taglio, una sopra il sopracciglio e l’altra più profonda sulla tibia. La polizia è ora impegnata in un’indagine per determinare le cause della sua morte.

Le circostanze della morte

Secondo le prime ricostruzioni, Austoni è tornato a casa dopo essere uscito con la compagna. Poco dopo il suo rientro, si è accasciato sul divano, dove è stato trovato senza vita. Le ferite riportate dall’uomo sono state descritte come una lieve ferita al sopracciglio destro e una più seria alla tibia destra, che potrebbe aver causato una grave emorragia. Non lontano dall’appartamento, gli agenti hanno rinvenuto una chiazza di sangue e cocci di bottiglia, elementi che potrebbero essere collegati all’incidente o all’aggressione.

Indagini in corso

La polizia scientifica e il medico legale stanno esaminando la scena del crimine per ricostruire la dinamica degli eventi. Non è ancora chiaro se Austoni sia stato vittima di un’aggressione o se le ferite siano il risultato di un incidente. Gli investigatori stanno valutando tutte le ipotesi, compresa la possibilità che l’uomo si sia ferito accidentalmente. La situazione è ulteriormente complicata dal passato di Austoni, che era già stato coinvolto in un episodio violento nel 2012, quando subì un attentato davanti alla sua clinica. Le indagini su quel caso avevano rivelato presunti episodi di concussione legati alla sua professione medica.

Un passato inquietante

La vita di Edoardo Giovanbattista Austoni è stata segnata da eventi drammatici. Dopo l’attentato del 2012, che lo aveva gravemente ferito, le indagini avevano portato alla luce accuse di corruzione e concussione. Austoni era stato condannato per aver richiesto pagamenti illeciti ai pazienti per operazioni in regime di servizio sanitario nazionale. Questo passato turbolento ha sollevato interrogativi sulla sua vita e sulle possibili motivazioni dietro la sua morte. Gli inquirenti stanno ora cercando di capire se ci siano collegamenti tra i suoi problemi legali e l’incidente attuale.