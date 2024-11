Un litigio fuori da una discoteca sfocia in una sparatoria, indagini in corso.

Un episodio di violenza notturna

Nella notte tra sabato e domenica, precisamente il 17 novembre, Milano è stata teatro di un episodio di violenza che ha coinvolto un uomo di 32 anni. L’incidente è avvenuto in via Padova, nei pressi di una discoteca, dove un litigio tra due persone ha avuto esiti drammatici. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe stato colpito da un proiettile di piombo al piede, in quello che sembra essere stato un colpo partito accidentalmente durante una discussione accesa.

Le dinamiche dell’incidente

Le indagini sono attualmente in corso da parte della polizia, che sta cercando di ricostruire i dettagli di quanto accaduto. Testimoni presenti sul luogo hanno riferito che il litigio è degenerato rapidamente, portando uno dei contendenti a estrarre un’arma. Il colpo sarebbe stato esploso involontariamente nel tentativo di disarmare l’altro partecipante al litigio. Questo tipo di incidenti solleva interrogativi sulla sicurezza pubblica e sull’uso delle armi in contesti di conflitto.

Le conseguenze per il ferito

Inizialmente, le condizioni del 32enne sono apparse gravi, tanto che il servizio di emergenza ha attivato un intervento in codice rosso, inviando un’ambulanza e un’automedica. Fortunatamente, dopo il trasporto al pronto soccorso del San Raffaele, le sue condizioni sono migliorate e sono state classificate come non preoccupanti. Tuttavia, la polizia ha deciso di procedere con una denuncia nei suoi confronti per porto abusivo d’arma e minacce aggravate, evidenziando come anche le vittime possano trovarsi coinvolte in situazioni legali complesse.