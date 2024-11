Un giovane di 27 anni minaccia di suicidarsi, ma grazie ai carabinieri riesce a trovare aiuto.

Un intervento tempestivo

La serata di sabato 16 novembre ha visto un drammatico salvataggio a Milano, precisamente in via Fantoli. Un giovane di 27 anni, in preda a una crisi profonda, ha contattato il numero di emergenza 112 esprimendo la volontà di togliersi la vita. La situazione ha immediatamente allertato i carabinieri, che si sono precipitati sul luogo per evitare una tragedia. Giunti sul posto, i militari hanno trovato il ragazzo sul parapetto di un ponte, minacciando di lanciarsi nel fiume Lambro.

Un dialogo salvifico

Grazie a un approccio empatico e professionale, i carabinieri sono riusciti a instaurare un dialogo con il giovane. Hanno ascoltato le sue preoccupazioni, che ruotavano attorno alla recente perdita del lavoro e dell’alloggio, fattori che lo avevano spinto a considerare il suicidio come unica via d’uscita. Attraverso una conversazione sincera e rassicurante, i militari sono riusciti a convincerlo a desistere dal suo proposito, dimostrando quanto sia fondamentale il supporto umano in momenti di crisi.

La necessità di supporto

Dopo averlo tratto in salvo, il 27enne è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’Ospedale Policlinico di Milano, dove è stato trattenuto in osservazione. Questo episodio mette in luce l’importanza di affrontare il tema del suicidio con serietà e sensibilità. È fondamentale che chiunque si trovi in difficoltà sappia di non essere solo e che ci sono risorse disponibili per ricevere aiuto. In Italia, esistono numerosi servizi di supporto, come il Telefono Amico e Samaritans Onlus, che offrono ascolto e supporto a chi vive momenti di crisi.